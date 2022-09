Treinreizigers urenlang gestrand op Amersfoort Centraal: ‘Nergens medewerkers te bekennen’

Euforie in Zeeland om tolvrije Wester­schel­de­tun­nel in 2025: ‘Mijn t-tag kan het museum in’

De Zeeuwse politiek danst bijna de polonaise na het nieuws dat de volledige Tweede Kamer wil dat de Westerscheldetunnel uiterlijk in 2025 tolvrij wordt. Dat is vijf jaar eerder dan was gedacht. VVD-Statenlid Daniëlle de Clerck zwaait vrijdag in de commissie ruimte met haar t-tag. ,,Die kan binnenkort naar het museum.”

23 september