'Treinsurfer' gevonden en vervolgd

Amerikaanse zeearend Lady Maya gevangen in Goirle

19 februari Medewerkers van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek hebben de weggevlogen Amerikaanse zeearend Lady Maya gevangen. Ze is in de armen van verzorgers gevlogen, die haar naar een bosje in de Goirlese wijk Boschkens lokten. De grote vogel vloog vorige week donderdag weg na ruzie met een paar meeuwen bij het safaripark.