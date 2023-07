Trio loopt met 1600 euro aan boodschappen Albert Heijn XL uit zonder te betalen: ‘Mogelijk rondreizende bende’

13 JULI 1982 41 jaar na afschuwe­lij­ke brand met zes jonge doden is er een monument: ‘Het moet eenzaam zijn geweest’

,,Brand, brand!” Het is 13 juli 1982 even na half één ’s nachts. Er klinkt een noodkreet door de intercom van zorginstelling Dennendal. Medewerkers rennen zo snel als ze kunnen het pand in om de twintig aanwezige kinderen uit hun afgesloten kamers te redden. Maar voor vijf kinderen komt redding te laat. Cora (13) wordt wel gered, maar raakt zo zwaargewond dat ze later in het ziekenhuis overlijdt aan haar verwondingen. ,,Ze kon niet roepen, het niet uiten.’’