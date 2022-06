Tripadvisor roept rondvaart door de Amsterdamse grachten uit tot ‘beste ervaring ter wereld’

Drukte in de stad

Of de gemeente blij is met deze eerste plek valt te bezien. In het nieuwe coalitieakkoord zijn namelijk plannen aangekondigd om het aantal toeristen in de stad juist in te dammen. In 2019 boekten 18,4 miljoen bezoekers een overnachting in Amsterdam. Volgens een recente prognose van de afdeling Onderzoek en Statistiek kan dit aantal in 2024 oplopen tot ruim 23 miljoen toeristenovernachtingen.