Tropische dag: drukte bij plassen en stranden, Scheveningen en Kijkduin ‘vol’ voor auto’s

Op veel stranden is het zaterdag in de loop van de middag behoorlijk druk. De gemeente Den Haag roept strandgangers na 15.00 uur op niet meer met de auto naar Scheveningen en Kijkduin te komen. De parkeerplekken bij de stranden zijn vol. In plaats daarvan wordt geadviseerd de auto in het centrum te parkeren of met het openbaar vervoer naar het strand te gaan.

In de ochtend meldde de ANWB al dat het druk was op de wegen richting de stranden. Onder meer richting Zandvoort, Katwijk en de Zeeuwse stranden was vertraging op de weg. Op het strand in Zandvoort is het erg druk, en in de loop van de middag arriveren er nog veel strandgangers in de badplaats. De NS meldde eerder op zaterdag al dat reizigers ‘veel gebruik’ maken van de extra treinen die zijn ingezet om strandgangers richting Zandvoort te vervoeren.

Wie op het strand is, moet wel voor voldoende verkoeling zorgen. Dat geldt zeker voor horecapersoneel. ,,Ik heb al in onze groeps-WhatsApp gezegd dat we werken met zwempauzes. Wie dat wil, kan om de anderhalf uur even in zee springen”, laat Bas Troost, eigenaar van Zuid Zuid West in Renesse, weten. ,,Maar het belangrijkste is: goed blijven drinken. Daar moet je echt strak op zitten. We hebben kannen water staan met vers fruit voor de bediening, maar vooral in de keuken moet je ze nog weleens verplichten te drinken. Anders vergeten ze het zo”, zegt Troost.

Via een geluidsinstallatie roept hij bezoekers en personeel geregeld op om vooral goed in te smeren met zonnebrandcrème. Die kunnen ze uit een speciale paal tappen.

Extra doeken en parasols

Bij Tent 6 in Zandvoort zorgen extra doeken en parasols voor voldoende schaduw. Ook hier is voldoende drinken belangrijk, zeg eigenares Kim Rijnders. ,,Maar van heel Nederland is het aan het strand waarschijnlijk wel de koelste plek”, nuanceert ze.

R Port, een strandclub in Hoek van Holland, zorgt voor voldoende grote glazen met koud drinken. ,,Daarnaast staat er zonnebrand op de bar en houden we elkaar goed in de gaten”, zegt creatief manager Maureen van Velden.

In de aanloop naar het zomerse weekend lieten andere strandtenthouders weten de roosters voor de piekdagen redelijk rond te krijgen, hoewel personeelstekorten in de horeca nog altijd een probleem zijn. Ook Rijnders van Tent 6 beaamt dat. ,,Het is altijd een uitdaging om voldoende mensen te vinden, maar tot nu toe lukt het wel. Van acht man bediening op een normale zaterdag heb je nu ineens achttien man nodig. Maar het helpt als je lief bent en in de winter leuke dingen voor je mensen organiseert. Dan blijven ze terugkomen.”

Uit je tentje zweten

Ook festivals spelen in op het tropische weekend. Op Best Kept Secret in Hilvarenbeek dit keer geen gasbranders en barbecues op de camping, die zijn uit veiligheidsoverwegingen verboden. Wel zijn er extra drinkpunten, zonnebrandpunten en speciale doosjes waarin je je sigaret kunt uitdrukken. Bezoekers zoeken verkoeling in het water bij het hoofdpodium en nemen flink wat slokken water extra.

Op de camping zoeken de bezoekers verkoeling in het water en onder de parasols die ze voor de gelegenheid hebben meegenomen. De meeste mensen zweten rond 09.00 uur echt de tent wel uit.

,,We hebben een professioneel EHBO-team dat extra aandacht heeft voor hittegerelateerde klachten”, zegt een woordvoerder van het festival. ,,De medische dienst houdt de hitte in de tenten goed in de gaten, op basis van temperatuur en luchtvochtigheid.”

