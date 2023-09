Tropische week verzacht dramatische zomer voor strandtenten: ‘We gaan nog lekker buffelen’

Vanaf maandag wordt het al zomers warm met temperaturen van ruim 25 graden. ,,Vanaf woensdag wordt het nog wat warmer en neemt zelf de kans op tropische temperaturen toe’’, aldus Weeronline.

Tijdens het hoogseizoen zag de horeca haar jaarlijkse inkomstenpiek verzuipen in regenachtige, koude maanden juli en augustus. September daarentegen begint met het échte zomerse werk. Vooral in het binnenland zijn deze week maxima van 30 graden of hoger mogelijk. ,,Er is zelfs een kleine kans dat het tot een regionale hittegolf komt”, aldus Weeronline.

Daar zijn de Nederlandse strandtenten maar wat blij mee. ,,Helemaal goedmaken doet dat het niet’’, zegt Bas de Jong van branchevereniging Strand Nederland over het dramatisch verlopen seizoen. Er was volgens hem wel publiek te vinden in de strandtenten. ,,Vooral de mensen die op vakantie waren in eigen land en de Belgen en Duitsers, maar de spontane dagjesmensen die je normaal hebt, bleven weg”, zegt De Jong.

,,De meeste omzet wordt toch in het hoogseizoen gedraaid‘’, vervolgt hij. ,,Maar een mooie nazomer verzacht altijd wel iets. Een mooi voor- en naseizoen zijn vaak de kersen op de taart. De echte omzet moet worden gemaakt in het hoogseizoen.’’

Ook Kim Rijnders, eigenaar van Tent 6 in Zandvoort, staat te te popelen. ,,Na de herfstvakantie begint nu eindelijk de zomer’’, zegt ze cynisch. Vorig weekend werd Zandvoort nog overspoeld met racefans voor de Formule-1. ,,Dat was heel gezellig maar de fans bleven vooral op het circuit.’’

Juni was nog wel een goede maand. ,,Maar verder hebben we weinig echt tropische dagen gehad”, zegt Rijnders. ,,Ik denk dat veel mensen last minute nog naar het buitenland zijn gegaan. Toen het hier in augustus een beetje lekker werd, was iedereen weg. Gelukkig weten mensen ons ook wel te vinden als het minder weer is.’’

De strandtenthouders hopen dat het zomerse weer niet beperkt blijft tot een paar dagen en die kans is aannemelijk. Volgens Weeronline blijft het in ieder geval tot en met volgend weekend nog lekker weer.

,,Wij verheugen ons op de komende week”, zegt Rijnders. ,,Laten we hopen op een Indian summer. We moeten het ook vaak hebben van bruiloften en feestjes, want die gaan altijd door. Maar die zijn er in de zomervakantie ook minder. Daarom zijn we nu extra blij. We hebben weer bruiloften, dus we zitten komende week weer vol met gasten. We gaan lekker buffelen.’’

