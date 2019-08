Tunnelproject Zuidas dreigt te stranden: 1,9 miljard euro is te laag begroot

Het staat enigszins verstopt in haar brief van eind vorige maand aan de Tweede Kamer: het is 'nodig een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak' van het miljardenproject Zuidasdok, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). In gewoon Nederlands: het kabinet stelt het megaplan om de ringweg A10 deels te ondertunnelen, ter discussie. Dat zou het einde van één van Nederlands grootste infrastructurele bouwprojecten betekenen.



Het is het zoveelste hoofdstuk in wat inmiddels een hoofdpijndossier genoemd mag worden. De Zuidas groeide afgelopen decennia tot hét belangrijkste financiële zakencentrum van het land. Er zijn 750 bedrijven gevestigd die bijna 44.000 mensen werk bieden. Verdere ontwikkeling van het gebied is dringend gewenst, alleen is er te weinig ruimte voor uitbreiding van spoor en ringweg A10. De tientallen kantoorgebouwen liggen er direct naast. Een tunnel is de gedroomde weg om aan die omsingeling te ontsnappen.