Turkse ambassadeur: Jullie hebben nooit geprobeerd ons te begrijpen

‘Schaf wintertijd af en verzet klok half uur’

12:10 Verzet de klok een half uur in plaats van de zomer- en wintertijd. Daarvoor pleit Weeronline. Een tijdsverschil van een half uur verzacht de nadelen en heeft zowel in de zomer als winter grote voordelen, vindt het weerbureau. Zo is het in de winter minder glad in de avondspits, valt het heetste moment van de dag in de zomer eerder en wordt het niet te vroeg licht.