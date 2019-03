‘Turkse crimineel en dochter’ beschoten in Amstelveen

De slachtoffers zijn Ahmet Munir G. en zijn dochter, zo verklaart een bron uit het criminele milieu tegenover deze nieuwssite. De vader en dochter zouden in hun woning zijn beschoten. De vader werd geraakt in zijn knie, de dochter in haar voet. Het zou gaan om een mislukte liquidatie, te wijten aan een haperend automatisch wapen.

De politie wil alleen kwijt dat het om een man en vrouw uit hetzelfde gezin gaat. Over de achtergrond kan ze nog niks zeggen.

‘Cocaïnehandel’

G. is volgens de bron ‘een grote jongen’ in het criminele milieu. Hij wordt door de politie in verband gebracht met vermeende betrokkenheid bij grootschalige handel in cocaïne. G. deed volgens de bron zaken met onder andere Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland die opdracht zou hebben gegeven voor meerdere liquidaties, pogingen tot moord en voorbereidingen in vooral Amsterdam en Utrecht.

G. deed volgens de bron ook zaken met de in 2014 in Zuid-Spanje geliquideerde drugshandelaar Samir “Scarface” Bouyakhrichan en de Ierse gangsterfamilie Kinahan. G. zou ook de baas zijn geweest van Nedim Imac, de in 2007 geliquideerde oud-voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Türkiyemspor en een prominent gezicht van de Turkse gemeenschap in Nederland. Hij werd in verband gebracht met de Turkse heroïnemaffia.

Explosieven

De politie had de omgeving ruim afgezet omdat er vermoedelijk explosieven lagen. Die zijn niet gevonden, meldt Het Parool. De politie is op zoek naar twee verdachten en weet nog niet of er sprake is van een liquidatie.

Een politieheli cirkelde enige tijd boven de wijk. Ook een een traumahelikopter rukte uit. Er kwam veel politie ter plaatse. De verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie roept getuigen op zich te melden. Berichten over automatische wapens kan de politie niet bevestigen. Buurtbewoners meenden die te hebben gehoord.

De Grote Wielen is een straatje in de Westwijk in Amstelveen, met grote, relatief dure huizen. Vlakbij is een grote speeltuin, de Avontuurlijke Speelplaats Grote Wielen. ,,Ik ga daar vaak met mijn kinderen naartoe", zegt een buurtbewoner. ,,Ik schrok toen ik van de schietpartij hoorde. We blijven binnen.”

Tips?

Heb je tips over deze zaak, dan komen we graag met je in contact. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 06-11568540 of mail naar oproep@ad.nl (je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacy-statement).

Volledig scherm Hulpdiensten bij de Grote Wielen in Amstelveen © Inter Visual Studio