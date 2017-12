Turkse Nederlanders vast voor plannen moordaanslag op Erdogan

Anil S. (26) uit Amsterdam en Burak A. (23) uit Eindhoven werden eind november samen met 7 andere Turken opgepakt in de Griekse hoofdstad Athene. Dat gebeurde aan de vooravond van een historisch staatsbezoek dat de Turkse president Erdogan op 7 en 8 december Griekenland bracht.



Volgens Griekse media zou de groep verdachten, die tot het extreem-linkse DHKP-C behoren, het konvooi van Erdogan met raketwerpers onder vuur hebben willen nemen. Die wapens werden overigens niet aangetroffen bij de invallen in hun verblijfplaatsen in Athene. De politie vond daar wel een pistool, ontstekers en chemicaliën om een bom mee te maken. Mogelijk zouden andere wapens in de bergen rond Athene verborgen zijn.

De verdachten stellen onschuldig te zijn. Volgens een schriftelijke verklaring, zo stelt een Turks persagentschap, zeggen ze dat 'solidariteit met zij die vechten voor hun rechten en vrijheid geen terrorisme is'.

Nederlandse terreurlijst

Anil S. en Burak A. staan sinds afgelopen zomer ook allebei op de Nederlandse terreurlijst. Hun banktegoeden zijn hier bevroren. De Nederlandse autoriteiten geven doorgaans geen verdere informatie over de reden waarom personen op die lijst worden geplaatst. S. werd in Amsterdam geboren, A. in Turkije, maar ze hebben beiden naast de Turkse ook de Nederlandse nationaliteit.

In 2015 zat S. al een maand vast in Turkije. Hij werd daar gearresteerd tijdens een demonstratie in het kader van de Dag van de Arbeid die uitliep op rellen. De familie van S. in Amsterdam voerde toen nog actie voor zijn vrijlating. Toen S. op de terreurlijst werd geplaatst, wilden ze daar niet verder op ingaan. Ook de familie van A. , een student aan Avans hogeschool, uit Eindhoven, wilde toen niet met de pers praten.

Extreem-links

DHKP-C (het Revolutionair Volksbevrijdingsleger) is een Turkse, extreem-linkse groepering die eind jaren zeventig is opgericht. De groepering staat ook bij de Nederlandse geheime dienst AIVD in de aandacht. ,,DHKP/C is een marxistisch-leninistische, terroristische organisatie die strijdt tegen de Turkse regering, de Verenigde Staten en de NAVO. DHKP/C wil de westerse invloed in Turkije beëindigen en een socialistische staat stichten door middel van een gewapende revolutionaire strijd", zo schrijft de dienst.