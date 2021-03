Twee arrestaties in Urk na mishandeling verslaggever, politie reageert op kritiek

Oproep: wat doe jij deze extra warme, extra lange woensdag?

14:11 Er is zacht lenteweer in aantocht. Komende woensdag wordt het rond de 20 graden. In het zuiden en oosten kan het zelfs nog warmer worden en is lokaal 22 graden niet uitgesloten. Bovendien is dat de eerste dag dat de avondklok een uurtje later begint, om 22.00 uur.