Twee branden op industrieterrein met chemische bedrijven in Geleen

In een verklaring stelt Chemelot dat de brand bij het rubberbedrijf onder controle is en er geen slachtoffers zijn gevallen. In de WarmteKrachtCentrale was de temperatuur in de schoorsteen verhoogd door de brand. De schoorsteen is met een leiding aan de rubberfabriek verbonden. Inmiddels is die temperatuur weer lager, doordat de leiding is afgesloten. De brandweer onderzoekt nog of er in die leiding risico op nasmeulen bestaat.