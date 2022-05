Twee doden bij schietpartij zorgboerderij Alblasserdam, ouders en kinderen geëmotioneerd

verdachte opgepaktBij een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam (Zuid-Holland) zijn vanochtend twee doden gevallen. Twee anderen raakten zwaargewond. Een verdachte is aangehouden, bevestigt de politie. Tientallen mensen staan in de buurt van de boerderij te kijken. Sommigen van hen zijn emotioneel. Mensen die getuigen waren van het schietincident zijn opgevangen.

Het terrein rond de boerderij is afgezet en ook de toegangsweg naar de boerderij is dicht. Bij het terrein is forensische opsporing aanwezig. Na de schietpartij kwamen twee traumahelikopters en meerdere ambulances en andere hulpdiensten ter plekke.

‘Inwoners zijn bang’

Op een video is te zien dat een jonge man door de politie onder schot wordt gehouden. Het is niet duidelijk of het hier om de schutter gaat. ,,We mogen van de politie niet naar buiten, iedereen in Alblasserdam moet thuisblijven”, zegt de maker van de betreffende video tegen deze site.

,,Er zijn behoorlijk wat mensen neergeschoten, zo heb ik begrepen. Het is een heftige dag voor Alblasserdam. Vanochtend een dodelijk ongeluk, en nu komt dit er nog eens bovenop. Normaal gebeurt er nooit iets hier, dus veel inwoners zijn heel bang. Die maken zoiets nooit mee.”

‘Blij dat Ernst leeft’

Bij het hek staat vader Ad Donk te wachten tot zijn zoon Ernst (29) naar buiten komt. Hij is opgelucht dat zijn zoon, die het Syndroom van Down heeft, de schietpartij heeft overleefd. ,,Ik ben blij dat Ernst oké is. Maar dit gaat nog wel een staartje krijgen. Ernst is een gevoelige jongen.’'

Donk vertelt dat zijn zoon nu zo’n zes jaar naar de dagbesteding in de Alblasserdamse zorgboerderij gaat. Ernst verzorgt er dieren en kan er paardrijden. ,,Dagelijks zijn er zo’n tien tot vijftien jongeren aanwezig bij de dagbesteding. Het personeel probeert de aanwezigen zo goed mogelijk te kalmeren.’’

De politie gaat vooralsnog uit van één schutter. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is in volle gang.

Ouders geëmotioneerd

De zorgboerderij waar het incident plaats zou hebben gevonden, heet Tro Tardi en richt zich op dagbesteding voor zowel kinderen als volwassenen. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme of alzheimer. Daarnaast biedt de zorgboerderij plaats aan jongeren en volwassenen die ‘de draad in hun leven weer op moeten pakken’, bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.

Iedereen die in de zorgboerderij aanwezig was, moet binnen blijven. Ouders staan geëmotioneerd te wachten tot ze hun kinderen in de armen kunnen sluiten. Volgens omwonenden is de eigenares van de woonboerderij op vakantie.

De zorgboerderij werd in 2007 opgericht en kijkt uit op de molens van Kinderdijk. Op de boerderij worden koeien, kalveren, pony’s en paarden gehouden. Ook zijn er verschillende huisdieren zoals honden en katten.

