Twee doden bij steekincidenten Maastricht, verdachte aangehouden

In Maastricht zijn vandaag bij twee steekincidenten twee doden en verschillende gewonden gevallen. Dat meldt de politie. De slachtoffers zijn vermoedelijk van Syrische afkomst. Er is een verdachte aangehouden.

Het eerste incident gebeurde rond 21.00 uur in Botsaartstraat in de wijk Buitenwijk West. Daarbij viel een dodelijke slachtoffer. Het is nog onbekend wat de toedracht is. De politie verricht onderzoek.



Er was een tweede incident in de Joseph Postmesstraat, enkele honderden meters verderop. Daarbij viel vermoedelijk het tweede dodelijke slachtoffer. Beide incidenten zouden volgens lokale media met elkaar te maken hebben.

Buurtbewoners vertellen dat de twee slachtoffers uit Syrië komen. Het zou gaan om een man en een vrouw. Ook de vermoedelijke dader is volgens diverse mensen uit de buurt een Syriër. Hij zou een familielid zijn van de slachtoffers.

Volgens meerdere inwoners ging de dader eerst met een mes in de hand naar een moskee in de buurt. Daar zou hij onlangs ook al geweld hebben gepleegd: hij zou een bezoeker in zijn been hebben gestoken. Over het incident is niets officieel naar buiten gebracht.

Merg en been