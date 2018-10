Twee doden bij verkeersongeval A44, betrokkene rent weg

Jongetje (2) overlijdt na aanrijding met bestelbus op boerenerf

16:00 Aan de Vinkekampweg in Kootwijkerbroek is vanmorgen even na 10.00 uur een jongetje van twee jaar oud overreden door een bestelbusje. Hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen; hij is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.