Twee doden en drie gewonden bij frontale aanrijding tussen drie voertuigen in ‘t Zand

Ontsnapte rode neusbeer met fruit naar schuur gelokt en gevangen

De rode neusbeer die woensdag urenlang in een boom zat in Breda is teruggevonden. Het diertje was wederom hoog in een boom geklommen toen hij donderdagavond werd ontdekt door bewoners aan de Ulvenhoutselaan, aldus Ralph Smit van Dierenopvangcentrum Breda.

8 juli