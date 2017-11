Twee honden overleden bij aanrijding op Zuilense Ring

Live twitter Justitie: Nekklem was niet doodsoorzaak Mitch Henriquez

12:45 Mitch Henriquez is niet door verwurging om het leven gekomen. De Arubaan kwam werd eind juni 2015 in het Haagse Zuiderpark hardhandig gearresteerd en overleed een dag later. Zijn arrestatie was terecht. Alleen had niet de nekklem gebruikt mogen worden. Toch is de nekklem niet de doodsoorzaak. Dat zei de officier van justitie vanmorgen. Later vandaag volgt de strafeis.