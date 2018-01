Twee jaar cel voor vrouw die epilepsie verzweeg en twee mensen doodreed

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten, vanwege het 'onvoorstelbare leed' dat de nabestaanden is aangedaan. Julia H. reed in mei 2014 in Hellevoetsluis twee jonge mensen uit Polen dood die langs de weg liepen. Het ongeluk gebeurde doordat Julia H. een epileptische aanval kreeg. De slachtoffers waren Sylwia Leśnik (23) en Grzegorz Kumela (29). De Poolse twintigers werkten allebei in de kassen in het Westland.