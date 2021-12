Twee jaar jeugddetentie geëist tegen Bosschenaar (20) voor verkrachting 15-jarige meisjes

Naar aanleiding van een onderzoek door een psycholoog moet M. meewerken aan een behandeling en zich laten begeleiden door de reclassering. Er geldt direct een contactverbod met de twee slachtoffers en een locatieverbod ten opzichte van een van hen.



De meisjes zouden zijn verkracht toen zij een ‘verminderd bewustzijn’ hadden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden zij gedrogeerd kunnen zijn. ,,In elk geval voelden zij zich duizeljg nadat zij een of twee drankjes hadden gedronken. De oorzaak is niet vast te stellen’’, aldus een woordvoerder van het OM.



Of gebruik is gemaakt van de partydrug GHB is volgens hem niet vast te stellen omdat GHB na 8 uur uit het lichaam is verdwenen. De meldingen werden geruime tijd later bij de politie gedaan.