Twee karpervissers overrompeld in hun slaap en neergestoken op Beekse Bergen, daders gevlucht in rubberboot

Eigenaar loods schrikt van inval: ‘11 miljoen illegale sigaretten, zoiets verwacht je toch niet?’

20 augustus Harun Özcan is naar eigen zeggen ‘in shock’. De inval, gisteren bij BCN Horeca Groothandel aan de Metaalweg in Weurt, is de eigenaar niet in de koude kleren gaan zitten. Ineens kwamen tientallen medewerkers van de Fiod (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en de politie zijn terrein op. De vangst: 11 miljoen illegale sigaretten.