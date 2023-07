Twee keer kanker en nu MS: maar na een paar biertjes besluit Alexander 'gewoon' de Vierdaagse te lopen

Margriet is jong, maar kon niks meer en werd depressief: hulphond Ehna veranderde haar leven

,,Als mijn man thuiskwam van werk, kon hij me zomaar op de grond van de keuken aantreffen. Dankzij Ehna is dat niet meer zo. Ik durf zelfs weer naar buiten.” Margriet Shein (27) heeft FNS, waardoor ze vaak plots flauwvalt. Dankzij haar hulphond lacht het leven haar weer toe. ,,Ik leef weer, in plaats van het overleven van vroeger.”