Twee maanden buffelen op de ic: ‘De manier waarop we moesten werken heeft levens gekost’

LIVE | WHO: geen bewijs voor immuniteit na besmetting, 764 niet-geteste Nederland­se doden hadden virus

12:15 Ben je immuun voor het coronavirus als je bent genezen? Wereldgezondheidsraad WHO heeft er nog onvoldoende bewijs voor en waarschuwt dat ‘gezondheidspaspoorten’ waar verschillende landen over denken, weleens averechts zouden kunnen werken. Verder willen drie partijen in de Tweede Kamer dat het kabinet actie onderneemt voor vrouwen (en mannen) in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen. Ook vandaag houden we je via ons liveblog op de hoogte.