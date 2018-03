Twee maanden voorwaardelijk voor 'rennende rukker' IJmuiden

Bloedneus geslagen

Vervolgens nam hij als de wiedeweerga de benen. Enkele vrouwen wisten hem nog snel van repliek te bieden. Eenmaal werd Z. bespoten met een tuinslang. Bij een ander voorval sloeg een slachtoffer hem een bloedneus. Hij kon uiteindelijk worden ingerekend toen een van zijn slachtoffers hem herkende in een supermarkt. ,,Toen hij weg wilde lopen, heb ik hem samen met mijn moeder en het personeel tegengehouden. Daarna hebben we de politie gebeld'', vertelde de vrouw.

Onrust in samenleving

Volgens de rechtbank heeft Z. met zijn 'opdringerige uitingen van seksuele aandrang' niet alleen zijn slachtoffers schrik aangejaagd, maar ook voor 'brede onrust in de samenleving' gezorgd. De grote media-aandacht destijds was daar het gevolg van.



Z., die destijds alles ontkende, was net als twee weken terug bij de behandeling van zijn zaak niet bij de uitspraak. Hij zat korte tijd vast en nam na zijn vrijlating de wijk naar Polen. Van de man is bekend dat hij hier werkte, samenwoonde met andere Polen en heeft gezegd dat hij thuis een vrouw en twee jonge kinderen heeft.



De rechtbank zou zijn zaak eind 2016 al behandelen, maar dat kon toen niet doorgaan wegens problemen met het papierwerk. Vanwege de verstreken tijd stelde de rechtbank de proeftijd van de man vandaag op één in plaats van de geëiste twee jaar.