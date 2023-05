Twee mannen aangehouden voor ontvoering Spanbroek, politie weet nog niet wie slachtoffer is

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het onder dwang meenemen van een man uit het Noord-Hollandse Spanbroek. Die ontvoering vond vrijdagmiddag plaats. De politie weet nog niet wie de ontvoerde man is.

De twee verdachten werden aangehouden in Heerhugowaard. ,,Wat hun rol precies is bij het incident zal nader worden onderzocht”, meldt de politie. De twee zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De nog onbekende man werd vrijdag rond 14.20 uur onder dwang meegenomen in een auto vanaf de Herenweg. De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man en zoekt nog steeds naar zijn identiteit. Er zijn tips binnengekomen, maar daar zat geen concrete aanwijzing tussen, verklaart een woordvoerder tegenover deze site.

Het incident werd vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie vraagt getuigen en bekenden van de man zich te melden. ,,We weten nog steeds niet wie het is. Het beeld dat we gedeeld hebben is niet heel scherp, maar als het je buurman is, zou je deze man toch moeten kunnen herkennen.”

Geen schijn van kans

De man had vrijdag tijdens de ontvoering in Spanbroek ‘geen schijn van kans’, zeiden ooggetuigen eerder deze zaterdag in gesprek met deze site. ,,Het gebeurde met zoveel kracht en agressie. Hij kon niet anders dan meegaan.”

De ontvoering is in Spanbroek (circa 4500 inwoners) het gesprek van de dag. Het plaatsje tussen Heerhugowaard en Zwaag komt vrijwel nooit in het nieuws, en al helemaal niet door een ontvoering. In diverse appgroepen en lokale Facebook-pagina’s wordt er volop gespeculeerd en gesuggereerd over het incident. Vooralsnog gaat er bij niemand een belletje rinkelen over wie het slachtoffer zou kunnen zijn.

Nina Loos was aan het werk in haar kledingzaak toen ze ineens een hoop tumult hoorde. ,,Ik hoorde een heel harde schreeuw en zag toen een man die met heel veel tegenzin in een auto werd geduwd. Het gebeurde pal voor mijn zaak.”

Winkelier Marcel kreeg alleen geschreeuw mee. ,,Ik was bezig in de winkel, en ik dacht nog: wat een geschreeuw is dat”, zegt hij tegen NH Nieuws. ,,En toen ik ging kijken, waren ze al weg. Het is blijkbaar heel snel gegaan. Elke klant die binnenkomt, heeft het er eigenlijk over. Er gebeurt hier nooit iets, dus dan is het gelijk groot nieuws.”

Aantal tips

De onbekende man werd rond 14.20 uur meegenomen in een auto vanaf de Herenweg. ,,Die reed vervolgens met piepende banden weg”, zegt Loos. ,,Daarna is niets meer van hem vernomen. Ik ben heel benieuwd wat hier speelt. Je kunt alleen maar gissen.” Ze kan niet lang aan de telefoon blijven. ,,Op dit moment is de politie hier bij me. Ze nemen de zaak heel serieus.”

Bewoners vertellen aan de Telegraaf dat er verderop een woning is doorzocht. De politie wil dat niet bevestigen. ,,Een klant van mij wist te vertellen dat van het slachtoffer nog een been uit de auto hing toen ze wegscheurden”, zegt een van de bewoners. ,,Het klonk als commando’s.” Mogelijk heeft de ontvoering te maken met criminele activiteiten op het nabijgelegen recreatiepark West-Friesland in Opmeer, suggereert de krant. De gemeente erkent dat het park een ‘broeinest van criminelen en huisjesmelkers’ is.

‘Iedereen heeft het erover’

De ontvoering is vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie vraagt getuigen en bekenden van de man zich te melden. Volgens Loos hebben verschillende mensen de ontvoering zien gebeuren. ,,Mijn buurman was er een van, en bij de Action hebben ze ook een en ander gezien. Iedereen heeft het erover.”

