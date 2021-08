Twee mannen gepakt voor aanslag op journalist, justitie verdenkt ze van poging moord

De verdachten zijn een 32-jarige man en een 31-jarige man, allebei uit Groningen. De politie kwam de verdachten op het spoor door rechercheonderzoek en de tips die binnenkwamen na het delen van de beelden. ,,Niet alleen de politie heeft deze zaak hoog opgenomen, we zien dat mensen veel hebben meegedacht”, zegt districtschef Frank Smilda. ,,De beelden zijn massaal gedeeld en de tips hebben er mede voor gezorgd dat de verdachten zo snel konden worden aangehouden.”

Beelden

De politie vraagt iedereen bovendien om de gedeelde beelden te verwijderen. ‘Op die manier kunnen we het vervolgonderzoek zo zorgvuldig mogelijk doen’, staat op de site. Het onderzoek gaat door en de verdachten zullen worden verhoord. Het is nog niet bekend wat de aanleiding is geweest. Dat moet blijken uit het vervolgonderzoek.