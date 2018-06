Twee medewerkers Nederlands bedrijf vermist na vulkaanuitbarsting: 'heel donker scenario'

Het bedrijf Dümmen Orange is wereldwijd groot geworden in het veredelen van bloemen en planten. Zij proberen gunstige eigenschappen van gewassen te combineren en ontwikkelen nieuwe plantenrassen. Het bedrijf verstrekt medicijnen, kleding, voedsel en vers water aan mensen in het getroffen gebied. Straver: ,,Mensen kunnen gebruik maken van douches en de faciliteiten op onze farm. We zijn aan het onderzoeken hoe we verder kunnen ondersteunen in Guatemala.''



De vestiging van het Nederlandse bedrijf in Guatemala ligt aan de veilige kant van de uitgebarsten vulkaan. Straver: ,,We zitten wel aan de voet van de vulkaan, maar net aan de goede kant. Er zijn lichte beschadiging door as en stukken steen, maar de schade is niet heel erg groot. De producten zijn allemaal intact gebleven.''