Twee Nederlandse militairen gewond door explosie tijdens oefening Tsjechië

Krijgen we nog een nazomer? Vanaf donderdag zou het kunnen...

8 september Over twee weken begint officieel de herfst. Liefhebbers van het jaargetij kunnen niet wachten, maar velen vragen zich juist af of de zomer zich voor die tijd nog even laat zien. De komende dagen trekken wolken en regen weg en keert de zon terug. De temperatuur loopt op, maar van een nazomer willen de deskundigen nog niet spreken.