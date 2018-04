Twee politiemannen aangehouden voor schenden ambtsgeheim

Politie vindt drugslab bij 14 invallen in Zuid-Nederland

11:43 De politie is vanochtend vroeg binnengevallen op veertien locaties in Zuid-Nederland, waaronder Eindhoven, Zaltbommel, Odiliapeel, Den Bosch, Schijndel en Uden. In Zaltbommel werd een opslag van drugs en een drugslab aangetroffen. Er zijn in totaal zes mensen aangehouden.