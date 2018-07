Twee slachtoffers explosie Arnhem overleden

Twee van de drie mannen die gisteravond gewond raakten bij een explosie in een woning in Arnhem zijn in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie vanmiddag.

De explosie was iets na 21.00 uur aan de Daphnestraat in het zuiden van de gemeente. Buren zetten een van de slachtoffers onder de douche, een ander rende een sloot in. Ze werden met zware brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Daar bezweken ze aan hun verwondingen.

Een derde man maakte zich na het incident uit de voeten. Ook hij raakte gewond. Ooggetuigen zagen hem met bebloede kleding weglopen. De man is vanmorgen rond 05.30 uur door een voorbijganger gevonden bij de Brabantsingel in Arnhem-Zuid.



Op het moment van de explosie waren er volgens de politie drie mensen aanwezig in het huis. Een ooggetuige zag een grote oranje vuurbal in het appartement en hoorde daarna twee harde knallen. De woning in de Arnhemse wijk Schuytgraaf brandde volledig uit.

Auto's

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de politie spreekt wel van verdachte omstandigheden. Zo vonden rechercheurs sporen van 'drugsgerelateerde zaken'.

Een bergingsbedrijf heeft aan het eind van de ochtend twee auto's weggehaald die bij het appartementencomplex geparkeerd stonden. Het gaat om een Nederlandse huurauto en een auto met een Frans kenteken, afkomstig uit de regio Parijs.



Bewoners van het gebouw zijn door woningcorporatie Volkshuisvesting bijgepraat tijdens een speciale bijeenkomst. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft direct gisteravond een bezoek gebracht aan het complex om zich te laten informeren over het incident.

Verwoest