Twee Tesla's branden uit in Amsterdam: 'Dit is geen toeval'

Opvallend genoeg stonden de Tesla's op enkele tientallen meters afstand van elkaar geparkeerd. Dat voedt bij de getroffen autobezitters het idee dat het om een gerichte actie gaat. ,,Dat lijkt me geen toeval. Misschien is het kinnesinne, het is een dure auto. Willen ze ons een lesje leren. Het is duidelijk gericht op de Tesla's."



De autobrand vond volgens de eigenaren van de elektrische auto's rond 4.30 uur plaats. ,,Mijn vrouw maakte me wakker, het alarm van de auto ging af", zegt een eigenaar tegen de lokale zender. ,,Door de rook en de geur was het al vrij snel duidelijk dat het brandstichting was."



De politie is een onderzoek gestart naar de brandstichting. Ook een derde auto heeft schade opgelopen bij de brand.