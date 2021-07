Twee vaccinaties straks waarschijnlijk niet meer voldoende voor toegang tot festival

In het gesprek wezen experts binnen het OMT de evenementenbranche op de onzekerheid die de zeer besmettelijke Delta-variant met zich meebrengt. Het OMT gaat nu kijken of een test die 24 uur voor het einde van het evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn, in plaats van 40 uur voor aanvang van het evenement. Dit is nu de regel die werd gehanteerd door de overheid.

Faciliteiten inrichten

De evenementenbranche kijkt op haar beurt hoe haalbaar deze manier van testen is. Als er vaker getest moet worden, moeten de meerdaagse evenementen daar ook faciliteiten voor inrichten en het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is, laat ID&T weten. De deadline voor de resultaten van het onderzoek naar nieuwe regels voor Testen voor Toegang is 1 augustus.