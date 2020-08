Twee verdachten aangehouden voor schietpartij Amsterdamse rapper

Even voor 03.30 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij van vannacht. Eenmaal ter plaatse werd geconstateerd dat er meerdere keren geschoten was op een woning. ‘Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen,’ schrijft de politie op Twitter. Op beelden is te zien hoe een raam in de woning is doorzeefd met kogelgaten.



Een buurtbewoner laat weten ‘een salvo’ gehoord te hebben en dat er bij een huis in de straat meerdere kogelgaten in een raam te zien zijn. ,,De politie was er heel snel en er hing ook vrij snel een helikopter in de lucht.” Volgens de buurtbewoner is het vaak onrustig in de wijk. ,,Er wordt twee keer geschoten in Zuid en er worden camera's opgehangen, wanneer is Holendrecht aan de beurt?”



De recherche en Forensische Opsporing zijn aanwezig in de straat om onderzoek te doen. De politie verwacht in de loop van de dag met meer informatie te komen.