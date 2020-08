Twee vissers op Beekse Bergen neergestoken met kapotte fles, daders gevlucht in witte boot

doorzetters Nicky (34) ligt al bijna heel 2020 in het ziekenhuis: ‘Tóch heeft elke dag iets goeds’

20 augustus Stel je voor: van de 34 weken die dit jaar telt, heb je er maar zes voeding binnengekregen. En dan geen normaal eten of drink- of sondevoeding, maar voeding die rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt. Het is de werkelijkheid voor Nicky van Ginneken (34) uit Etten-Leur.