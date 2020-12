Twee vrienden over die ene avond in café De Hemel: ‘Het was overleven’

Het is even na middernacht en de gevels van de cafés aan de Volendamse haven worden opgelicht door vuurpijlen, die hoog boven het ­Markermeer uit elkaar knallen. Vanaf de dijk staan de twee vrienden naar boven te kijken. Kurk is net 20, Stroek net 17 en het jaar 2001 is nog geen tien minuten bezig.



,,Kom Stroek, we gaan naar boven,” zegt Kurk.



,,Nee,” zegt Stroek.



Hij wil eerst zijn shaggie nog even roken, buiten. Hij weet niet precies waarom. Binnen mag je ook gewoon roken. Misschien is het vanwege het meisje met wie hij staat te praten, ­misschien is het wat anders.



,,Kom mee joh,” zegt Kurk nog eens, wat verbaasd. Al jaren doen ze alles met zijn tweeën. Heel Volendam weet: waar Kurk is, is Stroek. Maar nu gaat Kurk in zijn eentje terug. Terug naar café De Hemel.



,,Ik krijg twee drankjes van de barman. Bacardi-cola, in van die oude bierglazen. Ik geef er eentje weg. Op een meter van mij vandaan steekt een jongen een pakket sterretjes aan, omdat hij ze wil uitdelen. De lichten gaan aan, normaal gesproken het teken dat er een gevecht is, dat er een paar man uit elkaar getrokken moet ­worden. Nu zie ik mensen graaien en graaien. Proberen om de kersttakken naar beneden te halen, het vuur uit te krijgen. Dan gaan alle lichten uit. Het andere glas heb ik laten vallen. Ik kan nog drie stappen zetten, dan lig ik boven op de piramide.”



,,Ik word als eerste wakker, denk ik, want iedereen is nog slap. Ik probeer over de mensen heen te komen, maar ik zit vast. Bovenaan is het te warm, en als je daar bent, dan zak je weer in elkaar. Ik ben eigenlijk, zeg maar, aan het overleven daar.”



Op dat moment staat Stroek nog op de dijk, met vuurwerk, een shaggie en een meisje, en heeft hij niet door wat er zich binnen afspeelt. En het zal nog zeker twee dagen duren voordat hij weet wat er met zijn beste vriend Kurk is gebeurd.