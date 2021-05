Twee vrouwen aangehouden voor bedreigen RIVM-directeur Jaap van Dissel

Coronavirus LIVE | Iets meer patiënten in ziekenhui­zen, volgende week duidelijk­heid over reisadvies voor zomer

17:11 Het kabinet wil volgende week meer duidelijkheid geven over het reisadvies voor de komende maanden. Na twee dagen van dalingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen vandaag weer toegenomen. Afgelopen etmaal zijn er 9263 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer valt nu hoog uit, doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.