Twee zwaargewonden bij schietpartijen op cafés in Amsterdam

Het eerste incident vond rond 00.30 uur plaats in de Van Ostadestraat in de wijk De Pijp. Een nog onbekende dader schoot van buitenaf met een vuurwapen op café Zuid. Binnen werden twee mannen door de kogels geraakt.



Direct na het schieten is door getuigen gezien dat er een scooter wegreed. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Specialisten van Forensische Opsporing hebben diverse sporen veiliggesteld.



Volgens AT5 vuurde de dader zeker acht kogels af. ,,Aangetroffen sporen op de plaats delict geven aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een automatisch vuurwapen", aldus de politie.



De twee slachtoffers zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is geopereerd en ook de andere man heeft medische verzorging gekregen. De toestand van de beide mannen omschrijft de politie als stabiel.

Weer schoten gelost

Niet veel later was het weer raak. Een nog onbekende schutter schoot vanochtend rond 5.15 uur meerdere keren op een pand aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld in Amsterdam, dat meldt AT5.

Buurtbewoners spreken van drie of vier knallen. De politie vond er twee kogelgaten. Niemand raakte gewond. Het pand is volgens buurtbewoners een café. Op het moment van de schietpartij was er voor zover bekend niemand binnen. Volgens de politie is er geen relatie met de schietpartij in de Van Ostadestraat.

Geen link