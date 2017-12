Tweede Kamer mag in België komen praten over kerncentrales

In de Tweede Kamer en in de grensregio zijn veel zorgen over de veiligheid van beide Belgische centrales. De Kamer heeft eerder aangedrongen op sluiting van de centrales. Er is geen juridische weg om sluiting af te dwingen, aldus Van Veldhoven. Als die er wel was 'zou ik daar niet over twijfelen'.



Volgens de bewindsvrouw wil Jambon nauw samenwerken met Nederland. Hij wil de zorgen die in de grensregio leven graag wegnemen. Jambon had volgens de staatssecretaris een duidelijke boodschap: wij spelen niet met de nucleaire veiligheid.