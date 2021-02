Tweede Kamer morrend akkoord met ‘willekeurige’ versoepelingen kabinet

Sommige fracties willen van de avondklok af en vragen meer ruimte voor de horeca, anderen snappen niet dat winkelen op afspraak wel kan terwijl universiteiten dicht blijven. Maar Rutte blijft erbij: de avondklok is nodig om een buffer te houden en het hoger onderwijs is nog niet aan de beurt.

‘Geklungel, het spoor bijster, willekeur, tombola, zwabberbeleid’: veel oppositiepartijen hadden tijdens het coronadebat geen goed woord over voor de mini-versoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde.

Vanaf 1 maart mogen middelbare scholen weer gedeeltelijk open, vanaf 3 maart kunnen kappers en andere contactberoepen aan de slag en wordt winkelen op afspraak mogelijk. Maar de avondklok blijft tot 15 maart, het hoger onderwijs blijft vooralsnog ook dicht.

Onder anderen PVV-leider Geert Wilders verweet het kabinet de harde belofte te breken dat de avondklok snel geschrapt zou worden: ,,U heeft het beloofd!” Maar Rutte ziet toch geen ruimte nu. Het kabinet kiest er liever voor om de scholen (deels) te heropenen en de schaarse epidemiologische ruimte daarvoor te gebruiken. ,,Het OMT adviseert ons dat ook.”

Niet handig

Volgens de premier is het niet handig om week na week opnieuw advies te vragen over het bestaansrecht van de avondklok. Rutte: ,,Maar omgekeerd geldt ook: als de signalen van de experts dat toelaten, kunnen we ervan af. Dat zie ik alleen niet zo snel gebeuren. Het kan nu gewoon niet.”



Ook in de coalitie klonk gemor. Al voor het debat vroeg D66-fractieleider Rob Jetten om een snellere heropening van hbo's en universiteiten. Samen met de ChristenUnie diende hij daarover een motie in. Ook GroenLinks wil dat. ,,Steeds meer studenten hebben psychische klachten”, zegt Jetten.

Premier Rutte daarover: ,,Ze kunnen het echt wel goed organiseren. Maar als het hoger onderwijs activiteiten organiseert, dan leidt de optelsom tot meer risico‘s vanwege bewegingen. Toen hebben we gedacht: laten we nu eerst het OMT volgen over de middelbare scholen en het MBO daarbij trekken.” Dat was het qua onderwijs, aldus Rutte, want het kabinet wilde ook elders in de economie stappen zetten.

Het Outbreak Management Team adviseert de universiteiten en hogescholen wel om voorbereidingen te treffen om veilig open te gaan ‘in de volgende fase’. De virologen en het kabinet achten het nu echter te riskant om te veel tegelijkertijd te versoepelen. RIVM-directeur Jaap van Dissel noemt de epidemiologische situatie in Nederland ‘kwetsbaar’.

‘Zuurstof’

Toch wil het kabinet het land ‘wat zuurstof’ geven door hier en daar wat meer mogelijk te maken. Een meerderheid lijkt daar voor, maar kritiek klinkt ook luid. Partijen als de PVV, Forum en de SGP zetten grote vraagtekens bij nut en noodzaak van de controversiële avondklok, diverse fracties willen dat het kabinet meer horecamogelijkheden verkent, bijvoorbeeld rond grote terrassen.

CDA’er Pieter Heerma: ,,Zou het niet verstandiger zijn om richting 8 maart te kijken hoe terrassen veiliger kunnen? Nu zien we vaak mensen te dicht op elkaar bij een muurtje of vlak naast zo'n leeg terras.” Ook de VVD wil dat het kabinet in overleg gaat met burgemeesters om de terrassen behoedzaam te heropenen zodra het kan. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft daar ook op aangedrongen.

PVV-leider Geert Wilders sprak van ‘halfbakken versoepelingen’: ,,Een schijnbeweging. Nederland gaat helemaal niet open, we krijgen een paar kruimels. Twee man per verdieping in een winkel? Alleen de kappers kunnen weer iets, contactberoepen. Maar de horeca wordt helemaal vergeten, die mensen stappen nu zelfs naar de rechter!”

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff verdedigde de voorzichtige stapjes van het kabinet: ,,We hadden kunnen wachten tot alles weer kon, tot we veel saldo hebben, maar dan kan alles pas veel later. En een terras zelf is misschien geen groot risico, maar het betekent toch weer extra reisbewegingen, meer mensen op één plek.” Toch kwam het CDA met een motie die het kabinet oproept heropening van de terrassen te bekijken.

Volledig scherm Demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA, links op de foto) en demissionair premier Mark Rutte in de Tweede Kamer © ANP