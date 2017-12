Tweede Kamer: Nederlandse vechtmissie tegen IS mag doorgaan

Ongeveer driehonderd Nederlandse militairen zijn actief voor de missie in het gebied. De Tweede Kamer gaf hier in 2014 groen licht voor. De Nederlanders trainen en steunen Iraakse en Koerdische militairen. Verder gaan weer vier F-16's de terreurgroep bombarderen en ondersteuning aan troepen geven. De gevechtsvliegtuigen opereren vanaf een basis in Jordanië. De kans is aanzienlijk dat de luchtsteun in het oosten van Syrië niet het hele jaar nodig is.