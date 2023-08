Tweederde jongeren krijgt online te maken met seksueel ongepast gedrag, zo wapen je je tieners

Online misbruik van kinderen is de angst van iedere ouder. Maar hoe houd je opgroeiende kinderen online weg bij foute types? Helemaal voorkomen is onmogelijk, stellen experts. Maar wie op een goede manier in gesprek is met zijn kinderen over hun digitale wereld, helpt ze zich beter te wapenen tegen de gevaren.

Thijs Römer voerde seksgesprekken met meisjes die fan van hem waren en gaf hun tips over hoe ze zichzelf moesten bevredigen. Ook vroeg hij om naaktfoto’s. De acteur kwam met ze in contact via sociale media. Tot diep in de nacht voerde hij ‘zeer expliciete gesprekken’ met ze. Römer moet van de rechter hiervoor een maand de cel in en kreeg een werkstraf van 240 uur.

Volgens Robbert Hoving, directeur van kenniscentrum Offlimits tegen online misbruik, laat deze zaak zien dat werkelijk iedereen een dader kan zijn. ,,Veel mensen denken vaak als eerste aan een eng persoon, maar daders hebben vele gezichten. Het kan een student zijn, zoals laatst met die jongen die verdacht wordt van het afpersen van tientallen meisjes met naaktfoto’s. Maar dus ook een bekende Nederlander. Of juist iemand die dichtbij staat. Die door iedereen altijd erg aardig wordt gevonden en bij wie niemand zich zoiets bij kan voorstellen.’’

Seksueel getinte beelden gedeeld

Juist omdat iedereen een dubbelleven kan leiden, komt online ongewenst seksueel gedrag zo vaak voor. Uit cijfers van hulporganisatie WeProtect blijkt dat 68 procent van de jongeren er voor hun achttiende mee te maken heeft gehad. Volwassenen stuurden dan bijvoorbeeld seksueel expliciete beelden, of ze werden gevraagd om seksuele handelingen te doen waarbij ze zich ongemakkelijk voelden. Ook werden er seksueel getinte beelden van hen gedeeld door anderen.

Volgens hulporganisaties Offlimits en Helpwanted, een hulplijn bij online grensoverschrijdend gedrag, is er aan de keukentafel in menig huishouden nog een wereld te winnen om jongeren beter te beschermen. Voordat kinderen mogen zwemmen, sturen ouders ze eerst op les. Maar hoe kinderen online weerbaar kunnen zijn, geven veel vaders en moeders hen niet mee. ,,Veel ouders vragen vaak wel hoe het is gegaan op school of op de sportclub, maar niet wat hun kinderen online hebben meegemaakt. Wie zijn ze tegengekomen op sociale media? En is hun weleens gevraagd om naaktbeelden naar iemand te sturen?’’ zegt Hoving van Offlimits.

Niet oordelen

Regelmatig het gesprek voeren met kinderen is volgens de experts ontzettend belangrijk. Daarin kun je ze bijvoorbeeld meegeven dat dat ze niet zomaar met iemand moeten chatten die ze niet fysiek kennen, laat staan afspreken. In de echte wereld ga je ook niet zomaar met iemand mee, maar online voelt dat soms veiliger. ,,Voer gesprekken over de grenzen van je kind en hun wensen. Wat vinden ze fijn en wat niet, zodat ze ook leren herkennen wat goed is en niet’’, zegt Romy Visser van Helpwanted.

Belangrijk is het volgens Hoving ook dat kinderen de vrijheid moeten voelen om altijd naar hun ouders te kunnen stappen. Dat betekent dat ouders niet moeten oordelen als er online iets vervelends gebeurt. ,,Dan moet je vooral klaar staan om te helpen en als het nodig is een hulpverlener inschakelen.’’



Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: