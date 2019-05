‘Tweehonderd Nederlandse dealers op opgerold dark web-platform’

Op het platform waren zo'n tweehonderd Nederlanders actief, stelt de politie. De drie administrators van de online marktplaats van 22, 29 en 31 jaar zijn vorige week gearresteerd. Ze hebben de Duitse nationaliteit en zijn woonachtig in Kleef, in de omgeving van Esslingen en in Bad Vilbel. De politie nam ruim een half miljoen euro contant geld, een vuurwapen, data, servers en tonnen aan virtueel geld in beslag.

De Duitsers worden onder andere verdacht van witwassen en handel in verdovende middelen, vervalste documenten en malware. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software zoals Tor is te bereiken.

In nauwe samenwerking met de politie en justitie in Duitsland, de FBI, de DEA en Europol zijn de verdachten aangehouden. Om 1200 uur zal in Wiesbaden de persconferentie plaatsvinden. Hier zal oa Andy Kraag van de Nederlandse politie (Landelijke Recherche) uitleg geven.

1,15 miljoen klanten

Onderzoekers hadden het drietal sinds maart in de smiezen. De Duitse politie kwam vorige week in actie nadat de beheerders hun platform in de ‘onderhoudsmodus’ hadden geschakeld en cryptogelden van klantaccounts naar zichzelf begonnen over te maken. Het is onduidelijk of de mannen in de gaten hadden dat hun verrichtingen door de autoriteiten werden gevolgd, of dat zij hun klanten probeerden op te lichten zoals verschillende techsites melden.