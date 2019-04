Twentse minister krijgt ‘pijnlijke’ onvoldoende van Defensie-personeel

Staatssecretaris Visser krijgt een 3,9. De ondervraagde militairen klagen vooral over de salarissen bij Defensie. Ook de jarenlange bezuinigingen en het gebrek aan investeringen zijn een punt van kritiek. Net als het uitblijven van nieuwe arbeidsvoorwaarden en een nieuwe CAO. ,,Zet personeel echt op één”, aldus een van de ondervraagden.

Pijnlijk, maar begrijpelijk

De minister laat via haar woordvoerder weten de uitkomst van de enquête ‘pijnlijk, maar ook wel weer begrijpelijk’ te vinden: “Ik beschouw het als een aanmoediging om meer te doen. Maar ik leef niet onder een steen en ben in die zin ook niet verbaasd.”

De minister onderneemt minimaal één keer in de week een werkbezoek, waarbij ze mensen van Defensie spreekt. Zelf ziet ze wat de gevolgen zijn geweest van de jarenlange bezuinigingen. “Het is pijnlijk, maar mensen moeten zich ook realiseren dat als je dertig jaar bezuinigd, dat je pas stap voor stap dingen kunt doen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En hier is in die dertig jaar veel te paard gegaan en zal te voet moeten komen.”

Onder de ondervraagden zijn vooral de vele openstaande vacatures en de moeizame CAO-onderhandelingen een punt van kritiek. “We hebben op dit moment tussen de zes-en achtduizend mensen nodig om echt basisgereed te zijn. We halen de wervingsdoelstellingen, maar het grootste probleem is dat er ook veel mensen vertrekken. Ook voor een deel omdat ze vinden dat ze te weinig beloond worden. Ik hoop van harte we zo snel mogelijk een CAO hebben.”

Minister Bijleveld ging op BNR Nieuwsradio in gesprek over de uitslag van de enquête. Ze was te gast naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan van de NAVO. Van het onderzoek door BNR onder Defensiepersoneel was ze van tevoren op de hoogte.

Loonsverhoging en scholing