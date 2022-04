Twintig jaar na Fortuyn: dit is er over van zijn achterban in de wijk die massaal op hem stemde

Het rauwe Katendrecht was ooit het grootste Fortuyn-bolwerk van Rotterdam. Wat is daar, 20 jaar na zijn dood, nog van over? Niet veel meer, want dankzij de bouw van veel dure huizen is D66 daar nu de grootste partij. Ironisch genoeg precies zoals Fortuyn het wilde. Bij Leefbaar Rotterdam treuren ze niet, in de rest van de stad zijn ze nog altijd veruit het populairst.