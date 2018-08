Twintig jaar na moord op Nicky Verstappen verdachte gearresteerd

2007: In verband met de brieven wordt een 36-jarige man uit Landgraaf opgepakt. Hij krijgt enkele maanden cel voor vernielingen aan het monument. Hij is volgens het OM de briefschrijver, maar na onderzoek blijkt dat hij de dader niet kan zijn. De man is psychisch in de war en wordt opgenomen. Zes jaar later gebeurt dat opnieuw.

22 augustus 2018: Politie en OM melden een DNA-match. Er is een directe link met een 55-jarige man uit Simpelveld, Jos B., die sinds februari in het buitenland is en sinds april is vermist. Vanwege de vermissing zijn spullen van hem voor DNA-onderzoek naar het NFI gestuurd. De man is ooit als passant gehoord waardoor zijn gegevens bekend zijn in het dossier. In 2017 was hij ook al opgeroepen DNA-af te staan, maar hij gaf er geen gehoor aan. De verdachte is spoorloos en er is een opsporingsbericht uitgegaan.