Twintig ouders met elkaar op de vuist tijdens kinderfeestje KidsPlaza

De wijkagent van Vught, Marcel de Rouw, meldt dat hij meerdere meldingen ontving van een vechtpartij tussen volwassenen. Dit gebeurde tijdens een kinderfeestje in de Vughtse indoor speelhal. Bij de ruziemakende volwassen zouden ouders zitten van de kinderen die aanwezig waren. ,,De sfeer was gespannen. Dat dit gebeurt terwijl er kinderen aanwezig zijn, is niet best”, zegt de wijkagent. ,,Uit voorzorg hebben we het snel opgeschaald. Vooral vanwege de kinderen. Dan ben je extra voorzichtig maar gelukkig was het snel weer rustig.”