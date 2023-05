Twitter denkt slechts aan de omzet van de stamkroeg met totaal gestoorde idioten

met video Brand breekt uit tijdens show Raveleijn in Efteling, ook stoomtrein­tje aangereden door vrachtwa­gen

In de show Raveleijn in de Efteling is dinsdag brand ontstaan, zegt een woordvoerder van het park. Het vuur woedde in een decorstuk, op de plek van een vuureffect. Het sein brand meester is inmiddels gegeven. Het was niet het enige incident.