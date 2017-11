Udense opa daags na zijn dood plots gespot op Google Streetview

Schrikken? ,,Ja, voor mijn ouders en aantal ooms en tantes zeker'', vertelt Van der Rijt. ,,Die moesten wel even slikken toen ze de foto's van mijn opa zagen. Hij stapt daar ook heel kwiek uit de auto van mijn moeder, vlak voor zijn huis in Uden. Dat moet al van een tijdje geleden zijn, want hij was de laatste jaren steeds slechter te been.''



De foto dook op toen de ouders van Judith op Marktplaats een bed te koop zetten, een aantal dagen na het overlijden van haar grootvader, voor zijn pensioen een bekende geschiedenisleraar uit de Brabantse plaats. ,,Ik vermoed dat ze wat aan het zoeken waren naar het adres van opa, maar ineens kwamen ze op Google Streetview terecht en zagen ze hem op het beeldscherm verschijnen. Heel bijzonder natuurlijk, een paar dagen nadat hij is overleden.''



Judith plaatste de foto's van haar opa vanochtend op Twitter en die werd massaal gedeeld. Verrassend, aldus de Rotterdamse. ,,Een paar dagen na mijn opa's dood zijn we er per toeval achter gekomen dat hij voor altijd vereeuwigd is. In Google Street View. Awww", schrijft Van der Rijt daarbij. ,,Blijkbaar raakt het mensen. Dat is wel mooi, op een doordeweekse dag.''