Uit de gevangenis ontsnappen met een helikopter? Het is eerder gelukt

Ontsnappen met een helikopter uit een Nederlandse gevangenis? Het mislukte gisteren in Roermond, maar verschillende geslaagde pogingen in het verleden bewijzen dat het wel kan. Een ontsnapping begin 1993 uit het Huis van Bewaring in Grave dient als spectaculairste voorbeeld.

Bijna 25 jaar geleden, op donderdag 21 januari, stapt de 28-jarige gedetineerde Robert van N. in een helikopter, die 's middags om 15.00 uur is geland op de luchtplaats van de gevangenis. In de helikopter zit een man die met een pistool de piloot onder schot houdt. Ook richt hij het vuurwapen op de bewaarders, die de helikopter hebben omsingeld na de landing. Daarna stijgt de helikopter weer op. De hele bevrijdingsactie duurt nog geen halve minuut.



Het soortgelijke plan van de mannen die gisteren vermoedelijk de beruchte Amsterdamse crimineel Benaouf A. wilden bevrijden uit de gevangenis in Roermond viel echter in het water. Zij wilden in Limburg een helikopter wilden kapen om de voor een liquidatie veroordeelde A. te helpen ontsnappen. Hij zat in Roermond een celstraf van 12 jaar uit. De kaping werd ternauwernood verijdeld.

Oplichter

Quote Voortdurend hield hij een vuurwapen in mijn zij gedrukt. helikopterpiloot ontsnapping Grave Robert van N., een oplichter uit Uden, zat een veel minder lange straf uit. Hij kreeg in december 1992 anderhalf jaar cel voor onder meer mensenroof, verduistering en oplichting. De Brabander zat amper een maand in de cel, toen hij daar op spectaculaire wijze uit ontsnapte. Dit nadat Klaas van L., de eveneens uit Uden afkomstige zwager van Van N., een helikopter had gekaapt.



Piloot daarvan was een destijds 61-jarige inwoner van Beuningen. Hij werd door Van L. gedwongen vanuit standplaats Nijmegen naar Grave te vliegen. ,,Voortdurend hield hij een vuurwapen in mijn zij gedrukt’’, zei de piloot in 1993 in een interview in het AD, kort na de geruchtmakende ontsnapping. Van L. had zich eerder die week als leerling-vlieger aangemeld bij de Beuningenaar, die een helikopterbedrijf bestierde.

Helikopterkaping

Dat pakten de handlangers van Amsterdammer A. deze week anders aan: om een helikopter te kapen, reserveerden zij een vlucht bij een bedrijf in Limburg. Dat zette twee helikopters klaar op Airport Kempen net buiten het Brabantse Budel. Daar stond echter ook een arrestatieteam te wachten. De politie had al eerder verschillende bedrijven gewaarschuwd dat er een helikopterkaping aan zat te komen.



Die kon door het recherchewerk en de daaropvolgende politieacties gisteren verijdeld worden. Daarbij viel wel een dode: een verdachte die in Roosteren te voet was gevlucht, werd neergeschoten door de politie. Hij overleed ter plekke. Drie andere verdachten, vermoedelijk figuren uit de Amsterdamse onderwereld, konden worden aangehouden na een achtervolging. Volgens de politie hadden zij onder meer 'onderdelen van een automatisch vuurwapen' bij zich. Meerdere verdachten die volgens de politie betrokken waren bij het plan zijn echter nog voortvluchtig.

Opgepakt