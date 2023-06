Uit Kasteelpark ontsnapte lynx gevangen

Het kasteelpark bezit twee exemplaren van het katachtige roofidier. ,,Vandaag was het tijd voor de jaarlijkse enting” vertelt een woordvoerder van het park. ,,Ons mannetje Appache blijft daar altijd kalm onder, maar het vrouwtje, met de naam Spinner, wordt erg zenuwachtig op deze momenten.”



Zó zenuwachtig dat het dier vanmorgen omstreeks 10.30 uur uit paniek uit haar verblijf wist te klimmen en onder de stroomdraden door kon komen. ,,Er waren op dat moment een paar bezoekers in ons park”, geeft de woordvoerder aan. ,,Die hebben we meteen in veiligheid kunnen brengen. Daarbij kregen we hulp van de politie. Mensen zijn geen moment in gevaar geweest. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar Spinner. Uiteindelijk troffen we haar op een meter of twintig van haar verblijf aan. Samen met medewerkers van Natuurhulpcentrum Opglabbeek hebben we haar weten te vangen.”