Uit raam gevallen kind is jongen van 1 jaar, viel van vierde verdieping

Het jongetje viel rond 16.15 uur via het raam naar buiten bij het appartementencomplex tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Haarlemmerweg in Bos en Lommer. Een buurtbewoner die vanwege gegil naar buiten keek, zag het kind bewegingsloos onder haar raam liggen. De stoep voor het appartement was tot ongeveer 19.00 uur afgezet met een politielint.

Diverse omstanders hebben zich daarna over het kind ontfermd en hebben eerste hulp verleend, schrijft de politie in een persbericht. Na aankomst van de politie is er direct gestart met reanimeren. Kort daarna is het kindje door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds verblijft.